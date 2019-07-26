BİM 26 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel listesi yine dopdolu!
BİM 26 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM aktüel listesi yine dopdolu olarak müşterilerinin karşısına çıkıyor. Her hafta birbirinden güzel ürünleri müşterilerine sunan BİM'de bugün yine avantajlarla dolu ürünler raflardaki yerini alacak. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünleri getiren BİM'de bu hafta Keysmart 32”uydu alıcılı televizyon 899 TL, Fakir marka vantilatör 179 TL, ortopedik yastık 24,90 TL, fitted penye çarşaf tek kişilik 16,90 TL, fitted penye çarşaf çift kişilik 19,90 TL, bisiklet 369 TL fiyatı ile geliyor. Paşabahçe aurora 12 parça çay takımı 27,90 TL’den, hası dalgalı kenar oval tabak 8,50 TL’den satışa sunulacak. 26 Temmuz BİM aktüel ürünler listesini gelin birlikte inceleyelim...
BİM 26 Temmuz aktüel ürünler kataloğu tüm müşteriler tarafından heyecanla araştırılıyordu. BİM aktüel listesi yine dopdolu olarak tüketicilerinin karşısına çıkıyor. Birbirinden güzel ürünleri uygun fiyatlarla getiren BİM'in aktüel ürünlerine yoğun ilgi var. BİM hafta yine sürprizlerle dolu. BİM'de Dedektif Oyunu 32,50 TL. Tangram 6,95 TL. Dev Puzzle 12,50 TL. Bonera Montella 7 Parça Granit Efekli Set 119 TL. Paşabahçe Aurora 12 Parça Çay Takımı 27,90 TL. Çay Kahve Saklama Seti 24,90 TL. Cam Sebil Musluklu Damacana 39,90 TL. Cam Kayık Ayaklı Sunum Tabağı 24,90 TL. Mini Döküm Kek Kalıbı 9,95 TL'den satılacak. BİM 26 Temmuz aktüel ürünler kataloğu sizlerle...
BİM AKTÜEL LİSTESİ YİNE DOPDOLU!
Dedektif Oyunu 32,50 TL. Tangram 6,95 TL. Dev Puzzle 12,50 TL. Bonera Montella 7 Parça Granit Efekli Set 119 TL. Paşabahçe Aurora 12 Parça Çay Takımı 27,90 TL. Çay Kahve Saklama Seti 24,90 TL. Cam Sebil Musluklu Damacana 39,90 TL. Cam Kayık Ayaklı Sunum Tabağı 24,90 TL. Mini Döküm Kek Kalıbı 9,95 TL. Döküm Mini Tava 9,95 TL. Esnek Saplı Mop 27,50 TL. Dekoratif Ahşap Çiçeklik 59,90 TL. Fakir Rhapsody Blender Set 139 TL. Belderia 26 Jant Bisiklet 369 TL.
BİM 26 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
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