BİM 26 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel listesi yine dopdolu! BİM 26 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM aktüel listesi yine dopdolu olarak müşterilerinin karşısına çıkıyor. Her hafta birbirinden güzel ürünleri müşterilerine sunan BİM'de bugün yine avantajlarla dolu ürünler raflardaki yerini alacak. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünleri getiren BİM'de bu hafta Keysmart 32”uydu alıcılı televizyon 899 TL, Fakir marka vantilatör 179 TL, ortopedik yastık 24,90 TL, fitted penye çarşaf tek kişilik 16,90 TL, fitted penye çarşaf çift kişilik 19,90 TL, bisiklet 369 TL fiyatı ile geliyor. Paşabahçe aurora 12 parça çay takımı 27,90 TL’den, hası dalgalı kenar oval tabak 8,50 TL’den satışa sunulacak. 26 Temmuz BİM aktüel ürünler listesini gelin birlikte inceleyelim...