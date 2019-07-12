BİM aktüel kataloğu bu hafta da fırsatlarla dolu! BİM aktüel 12-19 kataloğunda hangi ürünler var?

‘BİM aktüel 12-19 kataloğunda hangi ürünler var?’ sorusuna vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. BİM aktüel kataloğu bu hafta da fırsatlarla dolu. BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı. Yarın raflardaki yerlerini alacak ürünler için vatandaşlar şimdiden araştırma yapmaya başladı. Hafta sonu evlerinin eksikliklerini giderek olan binlerce vatandaş internette uygun fiyata kaliteli ürün arıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta, yaz günlerinde sizleri rahatlatacak olan mini el fanı 19,90 TL, çift akülü vidalama seti 299,00 TL, Keysmart çamaşır makinası 1,299,00 TL’den satılırken, çekmeceli dolap 189,00 TL, saç kurutma makinası 59,90 TL, dekoratif ahşap 3 katlı raf 79,90 TL’den satışa sunulacak. İşte 12-19 Temmuz BİM aktüel kataloğu ayrıntıları haberimizde…

12 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

BİM HAKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 (+20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2018 yılında 60 yeni mağaza açarak 442 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2018 yılında Mısır’da 35 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 300 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.