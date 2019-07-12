BİM aktüel kataloğu bu hafta da fırsatlarla dolu! BİM aktüel 12-19 kataloğunda hangi ürünler var?
‘BİM aktüel 12-19 kataloğunda hangi ürünler var? BİM aktüel kataloğu yayında mı?’ sorularına vatandaşlar arama motorlarında yanıt arıyor. Bu hafta da fırsatlarla dolu olan BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Çok sürpriz ürünler kaçırmamanız gereken fiyatlara raflarda sizleri bekliyor olacak. Hafta sonu evlerinin eksikliklerini giderek olan binlerce vatandaş internette uygun fiyata kaliteli ürün arıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta, yaz günlerinde sizleri rahatlatacak olan mini el fanı 19,90 TL, çift akülü vidalama seti 299,00 TL, Keysmart çamaşır makinası 1,299,00 TL’den satılırken, çekmeceli dolap 189,00 TL, saç kurutma makinası 59,90 TL, dekoratif ahşap 3 katlı raf 79,90 TL’den satışa sunulacak. Özellikle banyonuz için temizlik seti 29,90 TL, klozet kapağı 29,50 TL, kadın ve erkek için mevsimlik bornoz 39,90 TL, kaymaz taban banyo paspası ise 12,90 TL’den raflardaki yerini alacak. İşte ayrıntıları…
‘BİM aktüel 12-19 kataloğunda hangi ürünler var?’ sorusuna vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. BİM aktüel kataloğu bu hafta da fırsatlarla dolu. BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı. Yarın raflardaki yerlerini alacak ürünler için vatandaşlar şimdiden araştırma yapmaya başladı. Hafta sonu evlerinin eksikliklerini giderek olan binlerce vatandaş internette uygun fiyata kaliteli ürün arıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta, yaz günlerinde sizleri rahatlatacak olan mini el fanı 19,90 TL, çift akülü vidalama seti 299,00 TL, Keysmart çamaşır makinası 1,299,00 TL’den satılırken, çekmeceli dolap 189,00 TL, saç kurutma makinası 59,90 TL, dekoratif ahşap 3 katlı raf 79,90 TL’den satışa sunulacak. İşte 12-19 Temmuz BİM aktüel kataloğu ayrıntıları haberimizde…
12 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?
BİM HAKINDA
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