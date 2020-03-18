BİM aktüelde bu hafta neler var? BİM 20 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

18 Mart 2020 Çarşamba 18:29 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 18:29

Türkiye’nin hemen hemen her yerinde şubesi bulunan BİM marketlerinin 20 Mart 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İndirimli ürünlerin yer aldığı katalogta bu hafta; HP Notebook, Dijitsu 55" UHD 4K Uydu Alıcılı Smart Televizyon, Çift Kişilik Nevresim Takımı, Fakir Dik Durabilen Süpürge, Kadın Baskılı Pijama Takımı, Orta Boy ABS Valiz, Schwartz Saç Kesme Makinesi, Kaydırmaz Şeffaf Raf Örtüsü, Kumtel Ankastre Set, 3'lü Kısa Yaldızlı Meşrubat Bardağı, Paşabahçe Borcam Çok Amaçlı Kase, Pilsan Tekerlekli Hayvanlar Oyuncak Seti, Lisanslı Eğlenceli Yazı Tahtası, Full HD Çift Kameralı Araç Dikiz Aynası, Mıknatıslı Telefon Tutucu, Oto Halı Paspas, Cg Mobile Profesyonel Mono Şoför Kulaklığı, Starcom Araç İçi 2'li Çakmak Şarjı, Hometech USB Şarj Kablosu 3'ü 1 Arada ve çok daha fazlası yer alıyor.

Her hafta Cuma günleri mağazalarındaki rafları yenileyerek yepyeni ürünlere yer veren marka BİM aktüel kataloğunda bu hafta Cuma gününden itibaren mağazalarda Smart televizyon, HP Notebook gibi teknolojik aletlerde dev indirim bulunuyor. Peki, 20 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte detaylar…

BİM'de buhafta; Dijitsu 55" UHD 4K Uydu Alıcılı Smart TV 2.199 TL, HP Notebook 1.899 TL, Çift Kişilik Nevresim Takımı 89,90 TL, Tek Kişilik Nevresim Takımı 69,90 TL'den satışa sunuluyor.

Ayrıca; Fakir Dik Durabilen Süpürge 179 TL, Küçük Boy ABS Valiz 89,90 TL, Orta Boy ABS Valiz 89,90 TL, Büyük Boy ABS Valiz 89,90 TL, Erkek Anorak Yelek 59,90 TL, Kadın Baskılı Pijama Takımı 59,90 TL, Kadın Uzun Tayt 13,50 TL, Kadın Body 13,50 TL, Schwartz Saç Kesme Makinesi 69,90 TL'den satılıyor.

Erkek Trekking Ayakkabı 39,90 TL, Kadın Simli Spor Ayakkabı 32,90 TL, Kaydırmaz Şeffaf Raf Örtüsü 7,95 TL, Stand Dikiş Seti 3,95 TL, Kumtel Ankastre Set 949 TL, 3'lü Uzun Yaldızlı Meşrubat Bardağı 21,90 TL, 3'lü Kısa Yaldızlı Meşrubat Bardağı 21,90 TL, Bıçak Spatula Seti 2'li 19,90 TL, Metal Sunum Ürünleri Çeşitleri 9,90 TL, 12 Parça Bambu Mutfak Seti 49,90 TL'den raflarda yerini alacak.

BİM aktüelde yer alan diğer ürünler ve fiyatları ise; Paşabahçe Borcam Çok Amaçlı Kase 1900 cc 14,90 TL, Ayaklı Kek Tabağı 32 cm 39,90 TL, Ayaklı İkram Tabağı 24 cm 21,90 TL, Cam Servis Tabağı 28 cm 27,90 TL, Chef's Krep Tava 26 cm 21,90 TL, 4'lü Stand Kupa Seti 44,90 TL, Balkon Kurutmalık 29,90 TL, Pilsan Tekerlekli Hayvanlar Oyuncak Seti 22,90 TL, Lisanslı Eğlenceli Yazı Tahtası 6,95 TL, Smk-Tak Oyuncak 12,50 TL, Neşeli Evim 19,90 TL, Pilsan Mini Kent 40 Parça 19,90 TL, Bebek Puzzle 9,95 TL, Çocuk Hikaye Kitapları Çeşitleri 6,95 TL, İlkokul Tüm Dersler Soru Bankası 6,95 TL, İlk Kitaplarım 4,95 TL, İlkokul Tüm Dersler Yaprak Test 4,95 TL, İlk 100 Sözcük 14,90 TL, Tek Fiyat Plastik Ürünler 2,95 TL, Full HD Çift Kameralı Araç Dikiz Aynası 149 TL, Starcom 150 PSI Metal Kompresör 75 TL, Oto Koltuk Kılıf Seti 89,90 TL, Hometech USB Şarj Kablosu 3'ü 1 Arada 19,90 TL, Biberon Isı Koruyucu 49,90 TL, Starcom Araç İçi Şarj Çoklayıcı 19,90 TL, Starcom Araç İçi 2'li Çakmak Şarjı 12,90 TL, Oto Boyun Yastığı 2'li 29,90 TL, Oto Kauçuk Paspas 39,90 TL, Oto Halı Paspas 24,90 TL, Bagaj Çantası 19,90 TL, Cg Mobile Profesyonel Mono Şoför Kulaklığı 49,90 TL, Dikiz Aynası Telefon Tutacağı 14,90 TL, Lastikli Telefon Tutucu 12,50 TL, Kollu Telefon Tutucu 12,50 TL, Mıknatıslı Telefon Tutucu 12,50 TL, Oto Numaratör 9,95 TL olarak belirlendi.