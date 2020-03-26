İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,461
  • EURO
    7,0482
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    89063
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • BİM saat kaçta açılıyor? BİM 2020 açılış kapanış saati nasıl oldu?
Güncel

BİM saat kaçta açılıyor? BİM 2020 açılış kapanış saati nasıl oldu?

Ülkemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere bir yenisi eklendi, market çalışma saatlerine kısıtlama getirildi. İçişleri Bakanlığı, valiliklere yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatlerine, marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına yönelik ek genelge gönderdi. Peki, BİM saat kaçta açılıyor? BİM 2020 açılış kapanış saati nasıl oldu? İşte tüm bu soruların yanıtlarını sizler için derledik.

26 Mart 2020 Perşembe  09:31 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 09:31
ABONE OL

BİM saat kaçta açılıyor? BİM 2020 açılış kapanış saati nasıl oldu? gibi soruların yanıtları tüm BİM müşterileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ülkemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere bir yenisi eklendi, market çalışma saatlerine kısıtlama getirildi. İçişleri Bakanlığı, valiliklere yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatlerine, marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına yönelik ek genelge gönderdi. BİM market çalışma saatlerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.

İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak

THY, yolcu uçaklarıyla da kargo taşımacılığı gerçekleştiriyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sağlık Bakanı Koca rakamları açıkladı! Can kaybı 59'a yükseldi
Sağlık Bakanı Koca rakamları açıkladı! Can kaybı 59'a yükseldi

Sağlık Bakanı Koca rakamları açıkladı! Can kaybı 59'a yükseldi

İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı
İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı

İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 2 bin 369'a yükseldi
İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 2 bin 369'a yükseldi

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 2 bin 369'a yükseldi

Kilise mahzeninden çıktı!
Kilise mahzeninden çıktı!

Kilise mahzeninden çıktı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.