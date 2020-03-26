26 Mart 2020 Perşembe 09:31 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 09:31

BİM saat kaçta açılıyor? BİM 2020 açılış kapanış saati nasıl oldu? gibi soruların yanıtları tüm BİM müşterileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ülkemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere bir yenisi eklendi, market çalışma saatlerine kısıtlama getirildi. İçişleri Bakanlığı, valiliklere yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatlerine, marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına yönelik ek genelge gönderdi. BİM market çalışma saatlerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.

İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak