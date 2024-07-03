BİM'de bu cuma neler var? BİM 5 Temmuz aktüel ürünler kataloğu tam liste

BİM 5 Temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'in bu haftaki kataloğunda; Kamp çadırları, plaj malzemeleri, örgü sepet çeşitleri öne çıkıyor. BİM'de bu cuma Aile Tipi Çadır 4.999 TL, Verandalı Çadır 3.799 TL'den alıcısını bekleyecek. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ayrıca Fakir 4'lü Çeyiz Seti 3.999 TL'den satılacak. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 5 Temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğu
Skyjet M135 Off Road ATV 59.999 TL
APE RYDER Elektrikli Bisiklet 29.999 TL
RKS MX25 Pro Katlanabilir Bisiklet 16.999 TL
Dijitsu 43" FHD Android Tv 6.499 TL
Dijitsu 32" HD Android Tv 4.599 TL
Heifer Superdry Saç Kurutma Makinesi 2.299 TL
Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.999 TL
Range Epilasyon Aleti 299 TL
Range Mini Saç Kurutma Makinesi 479 TL
Fakir 4'lü Çeyiz Seti 3.999 TL
Rabge Erkek Vücut Bakım Seti 589 TL
Fakir Saç Sakal Kesme Makinesi 499 TL
Fakir Execute 2 Blade 15'i Bir Arada Çantalı Erkek Bakım Seti 999 TL
Aile Tipi Çadır 4.999 TL
Verandalı Çadır 3.799 TL
Proware Solar Panelli Güç Kaynağı 1.499 TL
Seyahat Tipi Kamp Sandalyesi 499 TLPortatif Kamp Sandalyesi 649 TL
Plastik Kollu Plaj Sandalyesi 379 TL
Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 7.999 TL
Polosmart Nostaljik Radyo 699 TL
Hareket Sensörlü Lamba 99 TL
Ares Rattan Koltuk 499 TL
Regnum Örgü Koltuk 399 TL
Bambu Koltuk 349 TL
Hobi Rattan Koltuk 199 TL
Queen Rattan Koltuk 199 TL
Tefal Wok Tava 549 TL
Tefal Düdüklü Tencere 3.799 TL
Tefal Simplicity Tava 349 TL
Rakle Meşrubat Bardağı 2'li 49 TL
Rakle Marine Boyalı Ayaklı Kahve Yanı 2'li 109 TL
Rakle Marine Meşrubat Bardağı 3'lü 119 TL
Rakle Marine Boyalı Su Bardağı 3'lü 109 TL
Benante 7 Parça Çerezlik Seti 209 TL
Paşabahçe El İmalatı Şık Sürahi 2500 cc 279 TLPaşabahçe İnvitation Oval Tabak 2'li 59 TL
Paşabahçe Mezze Tabak 2'li 49,50 TL
Paşabahçe Iconic Kase 32,50 TL
Naturalove Bambu Kesme Tahtası 109 TL
Bambu Tuzluk Biberlik 89 TL
Fonksiyonel Salata Seti 5'li 149 TL
Dikdörtgen Salata Kabı 3'lü 39 TLLAV Vega Saklama Kabı 215 cc 19,50 TL
LAV Vega Saklama Kabı 1130 cc 65 TL
LAV Vega Saklama Kabı 2370 cc 99,50 TL
Telefon tutucu 7,50 TL
Rattan Sepet 25 TL
Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 999 TL
Esnek Saplı Mop 189 TL
Makarna Uçlu Mop 179 TL
Okyanus Luna Banyo Seti 5'li 399 TL
2 Katlı Şampuanlık 89 TL
Tek Fiyat Fırça 59 TL
Okyanus Yapışkanlı Banyo Aksesuarları 99 TL
Saplı Saklama Kabı 59 TL
Hazneli Bulaşık Fırçası / Teli 49 TL
Su Kovası 10 Litre 59 TL
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 69 TL
Yuvarlak Banyo Taburesi 59 TL
Organizer Çeşitleri 35 TLKalorifer Peteği Fırçası 27,50 TL
Tuvalet Fırçası Karma Koli 27,50 TL
Kadın Şortlu Takım 185 TL
Kadın Kapri Takım 235 TL
Kadın Dokuma Viskon Pantolon 149 TL
Erkek Şort 129 TL
Erkek Kapri 129 TL
Fırın Eldiveni 34,50 TL
Mutfak Önlüğü 55 TL
Yüz Havlusu 55 TL
El Havlusu 24,50 TL
Dijital Baskılı Paspas 49,50 TL
Ayak Havlusu 49,50 TL
Su Emici Paspas 59 TL
Amerikan Servis 49 TLBüyük Boy Sepet 85 TL
Orta Boy Sepet 75 TL
Bardak Altlığı 12,50 TL
Küçük Boy Sepet 49 TL
Büyük Boy Saplı Sepet 159 TL
Orta Boy Saplı Sepet 139 TL
Küçük Boy Saplı Sepet 99 TL