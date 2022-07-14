BİM'de bu hafta Cuma neler var? BİM 15 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Teknolojiden elektrikli ev aletlerine, çok amaçlı ev ürünlerinden züccaciye ve mutfak ürünlerine, Ev tekstilinden Çocuklar için hazırlanmış eğitici öğretici oyuncaklara kadar fırsat ürünleri yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma plaj şemsiyesindeki indirim fırsatı dikkat çekiyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? İşte BİM 15 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 15 TEMMUZ 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 15 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Teknoloji, Tekstil, Kişisel bakım aletleri ve züccaciye grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta Elektikli Ev Aletleri grubunda yer alan ürünler dikkat çekiyor. Fakir Blender Seti, Bahçe Plaj Şemsiyesi, Naturalove Servis Setli Büyük Bambu İkram Tablası, JBL C50 Kulaklık ve Fakir Erkek Bakım Seti Cuma gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. İşte 15 Temmuz 2022 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 15 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Fakir Blender Seti, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Fakir Erkek Bakım Seti, Fakir Mikser, Fakir Maya Dijital Baskül, Polosmart Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici, Kafa Lambası, Bahçe Plaj Şemsiyesi gibi ürünler uygun fiyattan satılacak.

BİM 15 Temmuz 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Polosmart TWS Kulaklık 179 TL, Dahili mikrofon özelliği olan 2 yıl garantili JBL C50 Kulaklık 119 TL,, 6 farklı başlığı olan Polosmart Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici 89 TL, Ponpon 20'li Led Işık 69 TL, Kafa Lambası 69 TL, Bahçe Plaj Şemsiyesi 219 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ev aletleri bu kadarla da sınırlı kalmıyor. 4 GB Ram ve 64 GB hafızalı Oppo A16 Cep telefonu 3399 TL fiyattan satılacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan Elektrikli Ev aletleri grubunda; Paslanmaz çelik 4 bıçaklı ve 2 yıl garantili Fakir Blender Seti 589 TL,i Çırpma ve yoğurma aparatlara sahip Fakir Mikser 229 TL, Yıkanabilir özelliiği ile Fakir Erkek Bakım Seti 449 TL, LCD ekran, hassas ölçüm teknolojisine sahip Fakir Dijital Baskül 149 TL'den satılacak.

BİM'de bu cuma; Çok Amaçlı 8 Bölmeli Dolap 599 TL, Araç Temizleme Jeli 14,50 TL, Onyo Şişme Bardak Tutucu Çeşitleri 9,75 TL, Motosiklet Kask Temizleyici 19,50 TL, Tablo Center Çerçeveli Resimli Çocuk Tablo Çeşitleri 19,50 TL olacak.

BİM'de bu hafta züccaciye ve mutfak ürünlerinde; Okyanus Home Krema Pompası 12,50 TL, Hobby Life Kapaklı Taşıma Saplı Kek/Börek Fanusu 39,50 TL, Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 24,50 TL, Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 19,50 TL, Tarif Defteri 34,50 TL, Ölçülü Silikon Hamur Matı 49 TL, Hobby Life Çekmece İçi Kaşıklık 24,50 TL, Casseroles Kapaklı Borcam 59,50 TL, Paşabahçe 6'lı Diamond Su Bardağı 59 TL, Paşabahçe 4'lü Diamond Kahve Yanı Su Bardağı 57,50 TL, Paşabahçe 4'lü Diamond Uzun Meşrubat Bardağı 39,50 TL,

Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 49,50 TL, Chef's 10'lu Kavanoz Kapağı 9,75 TL, Okyanus Home Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 9,75 TL, Okyanus Home Kurabiye Kalıbı 9,75 TL, Tek Fiyat Karma Maşa Çeşitleri 20 TL, Rakle 6'lı Cupcake Desenli Çay Bardağı 35 TL, Paşabahçe 12'li Melis Çay Seti 69 TL,

Rakle Cupcake Desenli Ayaklı Tatlı-Dondurma Kasesi 14,50 TL, Lav Berry Şekerlik 22,50 TL, Lav Fiesta 3'lü Sunum Bardağı 44,50 TL, Benante Dondurma Kaşığı 34,50 TL, Benante 7 Parça Seramik Çerezlik Seti 65 TL, Okyanus Home Ahşap Görünümlü Hamur Porsiyonlayıcısı 59,50 TL, Okyanus Home Un Eleği 14,50 TL olarak satılacak.

BİM 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda yer alan tesktil ve giyim grubundaki fırsat ürünlerinde ise; Casilda Home Çok Amaçlı Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü 145 TL, Casilda Home Çok Amaçlı Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü 125 TL ve Erkek Baskılı Polo Yaka T-shirt 64 TL'den satılacak.

BİM'de eğitici ve öğretici özellikleri ile dikkat çeken oyuncak ve kitaplar ise; Oyuncak Gemi 48,50 TL, Bemi Kelime Oyunu 99 TL, Tombul Jeep 59 TL, Arazi Aracı 37,50 TL, Oyuncak Motosiklet 49 TL, Köpük Tabancası 28,50 TL, Su Balonu 30'lu takım 8,50 TL, Hikaye Kitabı 14,50 TL, Plastik Oyuncak Puset 49 TL, Kelebekli Bileklik 55 TL, Martı Çocuk Çocuklar için Kodlama ve Algoritma Kitapları 12,50 TL olacak.