DHA 22 Kasım 2020 Pazar 13:41 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 13:44

Pompeii arkeoloji parkı yetkilileri, Vezüv Yanardağı'nın MS 79'daki patlamasından kaçarken öldüklerine inanılan ve varlıklı bir adam ile kölesi olduğu düşünülen kişilerin kalıntılarının, kentin eteklerindeki bir villada yapılan kazılarda bulunduğunu açıkladı.

Birbirlerine yakın yatan 2 adamın, şehir volkanik kül ile çevrelendiğinde patlamanın ilk aşamasından kaçtıklarını ancak ertesi gün meydana gelen patlamada hayatlarını kaybettikleri tahmin ediliyor.

“GENÇ ADAM BİRKAÇ SIKIŞMIŞ OMURA SAHİP”

Uzmanlar, tahmini 18 ila 25 yaş arasında olan genç adamın birkaç sıkışmış omuru olduğunu ve bunun da kendilerini genç adamın ağır işçi veya köle olduğuna inanmaya ittiğini söyledi.

Ayrıca genç adamın muhtemelen yünden yapılmış pilili tunik giydiği tahmin ediliyor. Tahmini 30 ila 40 yaşlarındaki diğer adamın ise özellikle göğüs bölgesi çevresinde daha güçlü bir kemik yapısına sahip olduğu ve aynı zamanda onun da bir tunik giydiği ifade edildi.

Kalıntıların, villanın koridoru olabilecek bir yerde yatmış halde bulunduğu belirtildi. Park yetkilileri, önümüzdeki aylarda daha fazla kazı yapmanın, bulunan kişilerin nereye gittiğini ve lüks villada hangi rollere sahip olduklarını belirleyebileceğini açıkladı.

PARK YÖNETİCİSİ: GERÇEKTEN OLAĞANÜSTÜ

Park yöneticisi Massimo Osanna, ortaya çıkarılan kalıntılara dair 'gerçekten olağanüstü' ifadelerini kullanırken, İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini de Pompeii'nin bir çalışma ve araştırma yeri olarak öneminin altını çizdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında şu anda ziyaretçilere kapalı olan arkeolojik alanda kazıların devam ettiği ve parkın, genellikle yılda 4 milyon turist tarafından ziyaret edildiği ifade edildi.