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Bin öğrencilik dev koro

İstanbul’da müzik eğitmenleri eşliğinde yeni eğitim-öğretim yılı sonuna kadar gitar ve keman çalmayı öğrenecek bin öğrenciyi kapsayacak dev koro, 12 parçalık bir konser verecek. 

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İlkokul, ortaokul ve liselerde enstrüman çalışmalarını destekleyen “Bin enstrüman bin umut” projesi, yeni eğitim-öğretim dönemi sonuna kadar bin öğrenciyi müzik aletleriyle tanıştıracak. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gönüllü Hizmet Vakfı, okullarda enstrüman çalma oranını ve bu doğrultuda öğrencilerin başarılarını artırma amacıyla “Bin enstrüman bin umut” projesini başlattı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek okullarda enstrüman satın alma ve kursuna gitme imkânı olmayan öğrenciler için keman ve gitar gibi enstrümanlar temin edilecek ve çalabilmeleri için eğitim verilecek. Yıl sonuna kadar müzik aleti çalmayı öğrenecek bin öğrenciden oluşacak dev koro, 12 parça icra edecekleri bir konser verecek. 

UFKU AÇIK BİR GENÇLİK

Gönüllü Hizmet Vakfı Başkanı İnal Aydınoğlu, müzisyen ve sanatçı yetiştirmek için değil, ufku açık, hobileri olan, müziği seven ve tanıyan gençler yetiştirebilmek amacıyla projeyi başlattıklarını söyledi. 

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