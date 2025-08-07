İSTANBUL 30°C / 24°C
  • Binada facia! Eski Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Güncel

Binada facia! Eski Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde baba ile kızının üçüncü kattaki evlerine çıkmak için bindikleri asansörün halatı koptu. Metrelerce yükseklikten zemine çakılan asansördeki eski Altındere Belediye Başkanı Gençağa Koç hayatını kaybetti, kızı yaralandı.

7 Ağustos 2025 Perşembe 07:42
Binada facia! Eski Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Olay, Akyazı Altındere Osmanağa Mahallesi Bakırcılar Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, eski Altındere Belediye Başkanı Gençağa Koç ve kızı Fatma C., üçüncü kattaki evlerine çıkmak için asansörü kullanmak istedi. Asansör, halatının kopması neticesinde üçüncü kattan metrelerce yükseklikten zemine çakıldı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve kızı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edildi. Baba Gençağa Koç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kızının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.

