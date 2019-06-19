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Binali Yıldırım 24’e konuk oluyor

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 24 TV'ye konuk oluyor.

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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım merak edilenleri 24'te anlatıyor.
 
SEÇİME DOĞRU; bu akşam 21:30’da 24 TV’de...
 

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