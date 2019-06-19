Binali Yıldırım 24’e konuk oluyor
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 24 TV'ye konuk oluyor.
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım merak edilenleri 24'te anlatıyor.
SEÇİME DOĞRU; bu akşam 21:30’da 24 TV’de...
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