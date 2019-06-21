Binali Yıldırım Kağıthane'de konuşuyor
Binali Yıldırım Kağıthane'de açıklamalarda bulunuyor
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım Kağıthane'de konuşuyor.
İşte Yıldırım'ın açıklamalarında satır başları:
"Oylarımızı sayarken bizim oylarımızı başkalarının hanesine yazdılar."
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