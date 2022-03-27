Binali Yıldırım, ''Anadolu'dan Esenler'' belgeselinin gösterimine katıldı

Esenler Belediyesince hazırlanan "Anadolu'dan Esenler" belgeselinin gösterimi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Gösterime, Yıldırım'ın yanı sıra Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım ve diğer davetliler katıldı.

Yıldırım, yaptığı konuşmada, aidiyetin, kimliğin önemli olduğunu, İstanbul'da 16 milyona yakın Anadolu'nun bozkırından, her köşesinden vatandaşın bulunduğunu ama onların zihinlerinin, kafalarının yarısının memleketlerinde olduğunu söyledi.

AK Parti'den önce derneklerin, köylerin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulduğunu dile getiren Yıldırım, "O zaman devletin eli oralara ulaşmadığı için para, pul toplarlar köy odası yapılır, fırın, yol, mezarlık duvarları yapılır, köyün neye ihtiyacı varsa, su gelecekse hatlar kazdırılır yani devletin elinin uzanmasını beklemeden, zaten yıllardır beklemiş gelmiyor, vatandaş dayanışmayla bu işleri yapıyor. Şimdi bunlar geride kaldı. Elhamdülillah devletimiz, hükümetimiz duyarlı, ulaşmadığı, erişmediği yer yok." diye konuştu.

Projenin çok güzel olduğunu, memleket hasretini gidermek için güzel tasarlandığını ifade eden Yıldırım, "Her an köyüne gidemezsin ama teknoloji artık çok gelişti. Köyünü görmek istediğinde burada çekilen filmleri izliyorsun. Yani sadece Esenler'deki yüz binlere hizmet etmek yetmiyor, onların geçmişlerindeki hatıralara da dokunmak gerekiyor. Bunu da Tevfik Başkanımız çok güzel akıl etmiş, tebrik ediyorum." dedi.

"DÜNYA ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR"

Dünyanın zor günlerden geçtiğine, salgından dolayı yaşam şeklinin, alışkanlıkların değiştiğine, sağlığın bu dönemde ülkelerin sınava tabi tutulduğu en önemli alan olduğuna işaret eden Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hazır olmayanlar, o burnundan kıl aldırmayan gelişmiş ülkelerin ne hallere düştüğünü hep birlikte gördük. İnsanını sokak ortasında, hastane önlerinde, bizim eski dönemlerdeki gördüğümüz manzaraları en gelişmiş ülkelerde gördük ama Türkiye burada çok büyük bir sınav verdi çünkü biz hazırdık, hazırlığımızı yapmıştık. Şehir hastanelerimizi hazır hale getirmiştik. O zaman bizi acımasızca eleştirdiler. 'Bu hastaneleri niye yapıyorsunuz? Hangi yandaşınıza rant sağlıyorsunuz?' diye maalesef acımasız eleştirilerle karşı karşıya kaldık ama o hastaneler hayat kurtardı. O hastaneler Kovid salgınında çok büyük hizmet yaptı. Türkiye bununla da kalmadı 160'a yakın ülkeye elini uzattı. Daha yakın zamanda milli aşımızdan 15 bin doz Afrika kıtasına sevk etmeye başladık. Bizim inancımızda darda, zorda olanların imdadına yetişmek var. Bizim inancımızda savaş kültürü yok. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı var. 20 yıldır bu anlayışla çalışıyoruz. Bunun sonuçlarını da hep beraber görüyoruz. Bir de tabii 'her şeyi istemezük' grubu var. Bunları siz biliyorsunuz. Biz bunların muhalefetine, direncine rağmen 20 yıldır hayalleri gerçeğe dönüştürerek bugünlere geldik, dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürerek geldik, sorunları torunlara bırakmadan çöze çöze geldik. Bundan sonra da aynı ilk günkü heyecanla, hiç sapmadan yolumuza, doğru bildiğimiz yolda, millete hizmet yolunda yeni projelerle, söylemlerle, eylemlerle yürümeye devam edeceğiz."

"2023 OLMADAN 2024 OLMAZ"

Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar rekor oyla seçeceklerini dile getiren Yıldırım, "Unutmayın 2023 olmadan 2024 olmaz. 2024'ün yolu 2023'ten geçiyor. O yüzden ne zaman vakit bulursanız doğduğunuz, büyüdüğünüz o toprakları şenlendirin. Issız bırakmayın." ifadelerini kullandı.

Bu yıl gıdayla ilgili dünyada ciddi sıkıntı beklendiğini, bu nedenle yatan tarlaların ekilmesi gerektiğini, devletin, hükümetin ihtiyaç olan desteği bugüne kadar verdiğini, bugünden sonra da vereceğini vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buna ihtiyacımız var. Sadece Türkiye açısından değil, dünya açısından, bölgemiz açısından buna ihtiyacımız var. Benim sizlere önerim, mutlaka zamanınızın bir kısmında memleketinize gidin. Bütün o yorgunluğunuzu üzerinizden atacaksınız ve enerji dolu olarak tekrar geleceksiniz. Artık yollar müsait, hava yolları var, bölünmüş yollar, otoyollar var. Dün Tokat Havalimanı'nı açtı Cumhurbaşkanımız, geçen hafta dünyanın en büyük köprüsünün açılışını yaptık. Türkiye'ye yakışan da budur. Dünyada son 5 yılda 10 tane büyük proje yapıldı. Bunun 6 tanesi Türkiye'de. Ülkemizin nereden nereye geldiğini ben sizin takdirinize sunuyorum. Türkiye'yi daha iyi anlamak için biraz dışarı çıkıp, sonra tekrar gelmek lazım."

"İNSAN NEREDEN GELDİĞİNİ BİLMEZSE NEREYE GİDECEĞİNİ BİLMEZ'

Esenler Belediye Başkanı Göksu da filmi izlerken ciddi anlamda duygulandığını belirterek, "İnsan nereden geldiğini bilmezse nereye gideceğini bilmez. Biz atasını, yurdunu unutanlardan değil, atasıyla, yurduyla gurur duyanlardanız. Memleketiyle gurur duyanlardanız. Bunun için istedik ki Esenler, şöyle baktığınızda 30-35 yıllık bir tarihi var. Bu tarihinde kimimiz Bayburt'tan, kimimiz Trabzon'dan, kimimiz Sivas'tan gelmişiz, burayı kendimize vazgeçilmez bir yaşam alanı olarak belirlemişiz. Bunun için dedik ki biz Esenler'de yaşayan her bir arkadaşımız doğduğu yeri unutmasın. Doğduğu yerle hep barışık olsun. Olsun ki toplum kendi değerleri üzerinde yücelsin." diye konuştu.

Program, "7 Bölge 7 Türkü" konseriyle sona erdi.