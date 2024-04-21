Binali Yıldırım: Bizim görevimiz sonraki kuşaklara huzur dolu bir dünya bırakmak

Yıldırım, ev sahipliğini yürüttüğü "Türk Dünyası 23 Nisan Buluşması" projesi kapsamında Türkiye dahil 8 ülkeden çocuklarla İTO Cemile Sultan Korusu'nda bir araya geldi.

Burada çocuklarla basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili, "Keşke çocuk olsak diyorum. Biliyorsunuz dünyada resmen çocuk bayramı olarak kutlanılan tek ülke var, o da Türkiye." diye konuştu.

Yıldırım, "Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugünü aynı zamanda çocuklar için bayram olarak kabul etti ve her yıl sadece Türkiye'deki çocuklar değil, dünyanın her tarafından çocukların bir araya geldiği, kaynaştığı, eğlendiği bir gün olarak kutlamaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliği ve Türk Kızılay İstanbul Merkez Şubesi koordinasyonunda gerçekleşen programa değinen Yıldırım, Türkiye'de dahil olmak üzere Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, KKTC ile Azerbaycan olmak üzere 8 ülkeden 30'a yakın öğrenci ve öğretmeni misafir ettiklerini, 19 Nisan'da İstanbul'da başlayan programın yarın itibarıyla Ankara'da devam edeceğini anlattı.

Yıldırım, "İstanbul'da çeşitli tarihi yerleri gezdiler, İstanbul'un güzelliklerini görme imkanı buldular. Yarın da hızlı trenle Ankara'ya geçecekler. Ankara'da Meclis ziyareti olacak, Cumhurbaşkanımız kabul edecek ve Ankara'da diğer etkinliklere katılacaklar. Yarını Ankara'da geçirecekler, öbürkü gün 23 Nisan etkinliklerinde yine yer alacaklar. 23 Nisan akşamı İstanbul'a dönüp 24'ünden itibaren de memleketlerine uğurlayacağız." ifadelerini kullandı.

"BİZİM GÖREVİMİZ SONRAKİ KUŞAKLARA HUZUR DOLU BİR DÜNYA BIRAKMAK"

Çocukluk yıllarının çok güzel yıllar olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Tabii ki insanlar büyüdükçe sorumlulukları daha çok artıyor ve kendileri için değil de artık çocuklar için, gelecek kuşaklar için yaşamayı alışkanlık haline getiriyorlar. Bu bakımdan bizim görevimiz bundan sonraki kuşaklara, nesillere daha güzel, daha çevreci ve barış, huzur dolu bir dünya bırakmak. Keşke ülkeler, ülkeleri yönetenler bu bilinçte olsa, dünyada da bölgede de hiçbir yerde savaş olmaz. Savaşın kazananı olmaz. Savaş gözyaşı, yoksulluk, mutsuzluk, fakirlik demektir. Dolayısıyla en kötü barış, savaştan çok çok daha iyidir. Bir an önce Filistin'de, Ukrayna'da devam eden savaşların bitmesi, bölge olarak en önce bizim beklentimizdir. Bunun için de zaten Sayın Cumhurbaşkanımız büyük bir çaba içerisinde, bölge ülkeleriyle uluslararası diplomaside gerekenler yapılıyor. İnşallah kısa sürede bu gözyaşı ve kan durmuş olur ve böylece bölgede huzur, barış tekrar hakim olur."

Kadim Türk tarihi ve zengin kültürünü gelecek nesillere aktarmak için düzenlenen programda, misafir çocuklar da konuşmalarında ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.