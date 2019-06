Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika canlı yayın hangi kanalda, ne zaman yapılacak? İmamoğlu-Yıldırım canlı yayınını kim yönetecek?

‘Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayını hangi kanalda? Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayını ne zaman yapılacak? İmamoğlu-Yıldırım canlı yayınını kim yönetecek? Canlı yayın modaretörü kim olacak?’ sorularına İstanbul seçmeni dışında tüm Türkiye’den vatandaşlar yanıt arıyor. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım ile rakibi Ekrem İmamoğlu canlı yayını ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi planlanan televizyon programı için bugün bir görüşme yaptılar. Her iki parti canlı yayının uydu üzerinden yapılması konusunda anlaştı. Yayını isteyen her kanal canlı olarak verebilecek. Bu doğrultuda programın İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılması gündemde… İki adayın katılacağı program için ABD başkanları sisteminin uygulanması gündemde. Bu sistemde her iki lidere de aynı sorular yöneltiliyor ve süre de eşit tutuluyor. İşte haberimizin ayrıntıları…

BİNALİ YILDIRIM-EKREM İMAMOĞLU CANLI YAYININI NE ZAMAN?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım yayınının bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Hangi gün olacağı bugün açıklanabilir. Her iki parti canlı yayının uydu üzerinden yapılması konusunda anlaştı. Yayını isteyen her kanal canlı olarak verebilecek. Bu doğrultuda programın İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılması gündemde…

İki adayın katılacağı program için ABD başkanları sisteminin uygulanması gündemde. Bu sistemde her iki lidere de aynı sorular yöneltiliyor ve süre de eşit tutuluyor.

YILDIRIM-İMAMOĞLU CANLI YAYININI KİM YÖNETECEK?

Yayını sunacak olan kişi konusunda henüz bir anlaşma yok. Yıldırım ve İmamoğlu'nun 'olur' verdiği Uğur Dündar moderatörlükten vazgeçmişti. Yerini kimin alacağı merak konusu olurken, Fatih Altaylı, Didem Arslan ve Cüneyt Özdemir işe talip oldu. Kulislerde öneriyi gündeme getiren Didem Yılmaz’ın moderatörlüğünde bir programın ihtimalinin yükseldiği konuşuluyor.

“KEMAL BEY DE İZİN VERMİŞ”

Yıldırım, "Mahir bey, CHP ile görüştü. Genel Başkan Yardımcısı ile. Onlar da Genel Başkan Kemal Bey'e aktarmışlar. Kemal Bey de izin vermiş. Biz her şeye hazırız. Öncelikli tabii İstanbul, elbette her şeyi konuşuruz, önemli olan İstanbullu ne durmak istiyor." dedi.

“DİKKAT ETSİN DÜŞMESİN”

Binali Yıldırım, bir gazetecinin, "CHP'nin adayının memleketinde kiraz ağacına çıkıp kiraz topladı, bununla ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı? sorusuna da, "Kiraz ağaçları gevrek olur dikkat etsin düşmesin. O bize lazım 23 Haziran'da" yanıtını verdi.

ORTAK CANLI YAYIN AÇIKLAMASI

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile canlı yayına çıkma konusunda, "Mahir Bey, CHP ile görüştü. Genel Başkan Yardımcısı ile. Onlar da Genel Başkan Kemal Bey'e aktarmışlar. Kemal Bey de izin vermiş. Biz her şeye hazırız. Öncelik tabii İstanbul, elbette her şeyi konuşuruz, önemli olan İstanbullu ne duymak istiyor" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MAHİR ÜNAL'DAN CANLI YAYIN AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile yapacağı ortak canlı yayına ilişkin, "İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz" dedi.

AK Parti ve CHP arasında "ortak yayın" konusunda ilk temas gerçekleşti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile görüştüğünü, Altay'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ortak yayına çıkılması konusunda onay aldığını belirtti.

Bayram sonrası iki adayın çıkması planlanan ortak canlı yayına ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor.

BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde, Refahiye, Erzincan'da dünyaya geldi. Baba adı Dursun, anne adı Bahar'dır.İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı.1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi'nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1990-1991 yılları arasında İsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitim sırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa'da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile birlikte kontrollerde bulundu.

1994 – 2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri'nde (İDO) Genel Müdürlük görevi yaptı. Bu görevi sırasında İstanbul'da toplu taşımacılığın denizk aydırılması yönünde önemli projelere imza attı. Başta İstanbul – Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, Adnan Menderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulması olmak üzere İstanbul'a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal,22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO'yu alanında dünyanın en büyük şirketleri arasına soktu.

1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası "Skal Kulübü"tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.

3 Kasım 2002 genel seçiminde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girerek, 58. ve 59. AKParti hükümetlerinde Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı.

22 Temmuz 2007 genel seçiminde AKParti Erzincan milletvekili seçildi ve 60. AK Parti hükümetinde Ulaştırma Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etti.

12 Haziran 2011 genel seçiminde AKParti İzmir milletvekili seçildi ve 61. AK Parti hükümetindeUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etti.

Öncüllerinden farklı olarak, 11 yılüst üste görev olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en uzun süreli görev yapan Ulaştırma Bakanı oldu.

Bakanlık görevleri sırasında gerçekleştiği önemli projelerden bazıları aşağıdaki gibidir:

2003 – 2013 yılları arasında 17.500 km bölünmüş yol inşaatı

2002 yılında 26 adet olan aktif havalimanı sayısının 55'e çıkarılması

Ankara – Eskişehir, Ankara – Konya, Ankara – İstanbul Yüksek Hızlı Tren projeleri

Marmaray projesi ile İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarının denizaltından demiryolu ile birbirine bağlanması,

İstanbul'un iki yakasını denizin altından birbine bağlayacak olan Avrasya Tüneli

3. Boğaz Köprüsü (Yavuz Sultan Selim Köprüsü)

İstanbul – İzmir Otoyolu ve dünyanın en uzun asma köprülerinden biri olan İzmit Körfez Geçişi Köprüsü

1213 km Yüksek Hızlı Tren demiryolu hattı inşaası, 9350 km konvansiyonel demiryolu hattının yenilenmesi

Avrupa'nın en büyük konteyner limanlarından biri olan Çandarlı Limanı

Dünya'nın en büyük havalimanlarından biri olacak olan İstanbul 3. Havalimanı

Dünyada %5 büyüyen havacılık sektöründe Türkiye'de %15 lik büyüme

Ayrıca Avrupa ve Asya kıtaları arasında uluslararası ulaşım için hizmet verecek çok önemli projelerden biri olan Bakü – Tiflis – Kars Demiryolu ve Karadeniz Sahil Yolu projeleri de görevi sırasında gerçekleştirildi.

Bu mega projelerin tamamı uluslararası kamuoyu tarafınının da dikkatini çekti ve yakından takip edildi.

Bakanlıkları esnasında, Bilgi Toplumu vizyonu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim alanında uyguladığı politikalar ve projeler sayesinde ülkemizde aşağıdaki gelişmeler kaydedilmiştir:

2002 yılında 23 milyon olan mobil telefon abone sayısı 72 milyona çıkmıştır

2002 yılında 3 bin olan geniş bant abone sayısı 41 Milyona çıkmıştır

2002 yılında aylık 126 dakika olan telefon görüşme süresi 370 dakikaya çıkmıştır

2002 yılında aylık 7 adet olan kısa mesaj gönderme adedi aylık 218 mesaja çıkmıştır

2003 yılında 97 olan yetkili telekom operatörü sayısı 1100 adede çıkmıştır

2003 yılında 900 milyon TL olan E-Ticaret hacmi 21 kat büyüyerek 18.9 Milyar TL'ye çıkmıştır

Uluslararası arenada Ulaştırma ve Haberleşme alanında çok sayıda görüşmede Türk heyetlerinin yöneticiliğini yaptı.

Halen İsveç Malmö'de bulunan Dünya Denizcilik Üniversitesi ( WMU ) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Dünya Denizcilik Üniversites,, Berlin Teknik Üniversitesi'nin de içinde bulunduğu çok sayıda üniversite tarafından kendisine Fahri Doktora ünvanı verildi.

20 Temmuz 2006 tarihinde Girne Amerikan Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

19 Haziran 2009 tarihinde Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

7 Mayıs 2010 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

29 Eylül 2010 Yozgat Bozok Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

28 Şubat 2011 Anadolu Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

12 Eylül 2011 Erzincan Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

20 Eylül 2011 Kırklareli Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

23 Aralık 2011 Almanya Berlin Teknik Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

6 Haziran 2012 Pamukkale Üniversitesi'den Fahri Doktora ünvanı verildi

2 Aralık 2012 tarihinde Dünya Denizcilik Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

22 Mart 2013 Tarihinde Okan Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanlığını yürütmektedir.

2014 yerel seçimlerinde İzmir Büyüksehir Belediye Başkan adayı oldu.

Evli ve 3 çocuk babası olan Binali Yıldırım, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİNALİ YILDIRIM'A HEP KRİTİK YERLERİ VERDİ

Deniz Bilimleri Fakültesi'nde başlayan deniz serüvenini İDO'da yaptığı hizmetlerle taçlandırdı. Ak Parti hükümetlerinde 12 yıl kesintisiz Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Yol, havalimanı, köprü, tünel denince akla hep onun ismi geldi. Şimdi ise hem Ak Parti hem hükümetin dümenine geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da en güvendiği isimlerden biri oldu.

AK Parti 14 yıllık geçmişine 4 olağan ve bir olağan üstü kongre sığdırdı. Hiç birinde liderlik ya da liste tartışması yaşanmadı. Bugün de AK Parti Genel Başkanı ve başbakan adayı olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın ismi açıklandı. Temayül yoklamasında teşkilat Yıldırım dedi, MKYK'da o isme onay verdi. Binali Yıldırım, pazar günü yapılacak kurultayda Yıldırım hem partinin hem hükümetin dümenine geçecek.

Erzıncan'nın Refahiye ilçesinde 1955'te dünyaya gelen Binali Yıldırım İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1978 – 1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi'ndeçeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1990 – 1991 yılları arasındaİsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO)ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ekrem İmamoğlu, 1970 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Eğitimini Trabzon Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.

1992 yılında aile şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi ile iş hayatına başladı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi.

1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşayan Ekrem İmamoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.