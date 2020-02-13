Binali Yıldırım Erzincan'da ziyaretlerde bulundu

AA 13 Şubat 2020 Perşembe18:33 - Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 18:34

Yıldırım, Vali Ali Arslantaş'ı ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, bu onur gününü kendilerine yaşatan aziz şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere hayırlı uzun ömürler diledi.

"1. Dünya Savaşı'ndan sonra maalesef müttefik olduğumuz ülkelerin yenilmesi ile biz de yenik sayıldık ve Sevr sonrası Anadolu topraklarının İtilaf Devletleri'nce işgal süreci başladı." diyen Yıldırım, "Bu sırada Erzincan'ımız, memleketimiz de işgal edildi. İşgale karşı Anadolu'da başlayan İstiklal Mücadelesi'nin bir parçası olarak Erzincan'da bu kutlu yürüyüşe dahil oldu. Aradan 102 yıl geçti ancak gururumuz, coşkumuz hiç azalmadı" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, vatanın istiklalini muhafaza etmenin kolay bir şey olmadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu vatanın istiklalini muhafaza etmek kolay bir şey değil. Büyük bedeller ödemek gerekiyor. Yakın zamanda İdlib'de kahraman Mehmetçiklerimize yönelik alçakça rejimin güçleri tarafından saldırı yapıldı ve şehitlerimiz oldu. Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde ve çığ altında kalan vatandaşlarımız oldu bu vesile ile onlara da Allah'tan rahmet diliyorum."

- "ACIYI BAL EYLEMİŞ İNSANLARIN YAŞADIĞI MEMLEKETİN ADI; ERZİNCAN"

Kurtuluş günlerinin, birlik ve beraberliği hatırlattığını ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Birliğimiz beraberliğimiz kardeşliğimiz sayesinde kurtuluşa erdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine de yine bir, beraber ve kardeş olarak omuz omuza yürüyerek ulaşacağımızdan hiçbir şüphe yok. Erzincan insanı Munzur ve Keşiş Dağları kadar vakur gönülleri, Fırat Nehri kadar engin insanlardır. Acıyı bal eylemiş insanların yaşadığı memleketin adı; Erzincan'dır. Depremlerde doğal afetlerde hep zor zamanlarda metanetini yitirmeyen, sabırla mücadelesini devam ettiren insanlar olmuştur. Bu bakımdan 102 yıl aradan sonra en büyük duamız ve temennimiz, Rabb'im bir daha bu millete bir İstiklal Mücadelesi, İstiklal Marşı yazmayı nasip etmesin. Bağımsızlığımız birliğimiz beraberliğimizi kardeşliğimizi daim eylesin."

Yıldırım, daha sonra Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.