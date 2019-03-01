Binali Yıldırım: Esenler'deki otogarı kaldıracağız
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım: 'Esenler'deki otogarı kaldıracağız. Artık oraya giriş-çıkış zorlaştı. Ciddi anlamda şehir içi trafiğini tıkayan bir hale geldi.' dedi.
- AA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Metro, tramvay, banliyö hatlarındaki mevcut uzunluk 170 kilometre. Mart'ın 10'unda uzun yıllardır yapımı devam eden Gebze- Halkalı banliyö hattı devreye girecek. Onunla birlikte 238 kilometreye çıkmış olacak ama yetmez, hedefimiz 5 yıl içinde raylı sistemin payını 518 kilometreye çıkarmak. 518 kilometreye çıktığımız zaman Tokyo'yu, Londra'yı, Paris'i geçiyoruz." dedi.
Yıldırım, Kanal D "Seçim Özel" programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Binali Yıldırım şunları söyledi:
"Esenler'deki otogarı kaldıracağız. Artık oraya giriş-çıkış zorlaştı. Ciddi anlamda şehir içi trafiğini tıkayan bir hale geldi. Orası kalkacak, uydu dediğimiz, yeni havaalanına yakın 2 tane, Tuzla'da da 1 tane olmak üzere 3 otogar yapılacak."
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