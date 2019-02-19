Binali Yıldırım görevi Celal Adan'a devretti
Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini Celal Adan'a devretti. Binali Yıldırım, 'TBMM Başkanlığından dün itibariyle çekildim, yeni Meclis başkanı seçilinceye kadar TBMM Başkanlığını Celal Adan'a devrediyorum' dedi.
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