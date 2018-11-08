Binali Yıldırım, 'karikatür' davasından tazminat kazandı

Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacı Binali Yıldırım ve Erkam Yıldırım adına avukatları Muhammed Gök ile davalılar adına avukat Devrim Avcı Özkurt katıldı.

Yıldırım'ın avukatı Muhammed Gök, söz konusu karikatür nedeniyle müvekkillerinin kişilik haklarının zedelendiğini belirterek, "Açılan davaya rağmen aynı karikatür internet sitesinde tekrar yayınlanmıştır. Davanın kabulüne karar verilmesini istiyoruz." dedi.

Davalıların avukatı Devrim Avcı Özkurt ise karikatüre konu haberin ifade özgürlüğü kapsamında yayınlandığını savunarak, davanın reddini talep etti.

Yeniden söz alan Yıldırım'ın avukatı Gök, "Paradise papers belgeleri haber niteliğinde olsa da, söz konusu haberin sunuluş şekli müvekkillerimin hırsızlık yaptığı ve vergi kaçırdığı izlenimini uyandırmakta olup, davalı tarafın aynı karikatürü yayınlayarak hakaret kastı devam etmektedir." diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, davacılar Binali Yıldırım adına 5 bin lira, Erkam Yıldırım adına da 5 bin lira manevi tazminatın 9 Kasım 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalılar Sefer Selvi ve Bülten Basın Yayın Reklamcılık Ticaret Limited şirketinden alınarak davacılara ayrı ayrı ödenmesine karar verdi.

Mahkeme hakimi, Çağrı Sarı yönünden açılan davanın da husumet yokluğu nedeniyle reddine hükmetti.

- Dava dilekçesinden

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve oğlu Erkam Yıldırım adına İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Evrensel gazetesinde ve internet sitesinde 8 Kasım 2017 tarihinde aşağılayıcı ve mizahtan uzak bir karikatür yayınlandığı belirtilmişti.

Söz konusu karikatür ile o dönem Başbakan olan Binali Yıldırım ile iş adamı oğlu Erkam Yıldırım'ın karikatürize edilmek suretiyle vergi kaçırıyor gibi çirkin isnat ve iftiralarda bulunulduğu aktarılan dilekçede, karikatürde Binali ve Erkam Yıldırım'ın "komik ve gülünç" olacak şekilde resmedildiği kaydedilmişti.

Dilekçede, davalıların amacının Binali Yıldırım ile Erkam Yıldırım'ın itibarını zedelemek olduğu belirtilerek, Evrensel gazetesi, çizer Sefer Selvi ve eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Çağrı Sarı'dan, Binali Yıldırım adına 20 bin, Erkam Yıldırım adına da 20 bin lira olmak üzere toplam 40 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.