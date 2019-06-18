'Neden gizlediniz? Cevap bekliyorum'

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım açıklama yaptı.

İşte açıklamalarından satır başları;

Ordulular çok üzgün. Rakibimden özür bekliyorlar.

Ekrem Bey'in tarihi buluşma öncesi danışmanlarıyla birlikte (moderatörle) bir otelde buluşması gayri ahlakidir.

İsmail Küçükkaya, İmamoğlu ile yüz yüze görüştüğünü bana söylemedi ve benimle buluşmak yönünde bir talebi olmadı.

Ortada bir eşitsizlik ve gayrimeşru bir durum var. Bu durum neden kamuoyundan gizlendi?

Demirtaş'ın İmamoğlu'na desteğini CHP'li ve İyi Partili seçmenin takdirine bırakıyorum. Terörle münasebetini kesmemiş birinin desteklediği birinin arkasında milliyetçi, ülkücü, İyi Partili hemşehrilerimin durmayacağına inanıyorum.