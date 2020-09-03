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Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı!

Koronavirüs testi pozitif çıkan Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 'Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok' açıklamasında bulundu.

03 Eylül 2020 Perşembe 14:36 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 14:51
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Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Binali Yıldırım, "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz." açıklamasında bulundu.

KALIN'DAN BİNALİ YILDIRIM'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Binali Yıldırım beye ve kıymetli eşi Semiha hanıma acil şifalar diliyorum. Bu süreci en kısa sürede atlatacaklarına inanıyorum. Dualarımız sizinle. Rehavet ve panik yok. Tedbirleri elden bırakmayalım. Maske, mesafe ve temizlik hayati önemdedir." dedi.

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