Binali Yıldırım, Maltepe Anadolu Bölge Metro Bakım Atölyesi’nde metro personeliyle sahur yaptı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Maltepe Metro İstasyonu'nda teknik alanda tamir ve bakım çalışmaları yapan personelle birlikte sahur yaptı.