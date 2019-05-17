Binali Yıldırım, Maltepe Anadolu Bölge Metro Bakım Atölyesi’nde metro personeliyle sahur yaptı
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Maltepe Metro İstasyonu'nda teknik alanda tamir ve bakım çalışmaları yapan personelle birlikte sahur yaptı.
- AA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Maltepe Metro İstasyonu'nda teknik alanda tamir ve bakım çalışmaları yapan personelle birlikte sahur yaptı.
Trenlerin bakımlarının yapıldığı bölümde kurulan sofrada çalışanlarla birlikte sahur yemeği yiyen Yıldırım, işçilerle sohbet etti, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sahurda bereket vardır.— Binali Yıldırım (@BY) 17 Mayıs 2019
Bugünkü sahurumu İstanbul ulaşımının can damarı olan metro makinisti kardeşlerimle birlikte yaptım. Değerli İstanbullu hemşehrilerime vaat etmiştik, yapacağız: “Sen neredeysen, metro orada” olacak!
📍Maltepe pic.twitter.com/Bw8t2ZLlFP
"VAAT ETMİŞTİK YAPACAĞIZ"
Maltepe Metro İstasyonu'ndaki sahurla ilgili Twitter'dan mesaj paylaşan Binali Yıldırım, "Sahurda bereket vardır. Bugünkü sahurumu İstanbul ulaşımının can damarı olan metro makinisti kardeşlerimle birlikte yaptım. Değerli İstanbullu hemşehrilerime vaat etmiştik, yapacağız: “Sen neredeysen, metro orada” olacak!" dedi.
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