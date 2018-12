Binali Yıldırım: Meclis'teki gibi herkesin Başkanı olacağım Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk meclis başkanı, parlamenter sistemin son başbakanı Binali Yıldırım, 31 Mart yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Başkan Yıldırım, 'Gazi Meclis'te her partiden, her siyasi görüşten. Ben hepsinin başkanı oldum. Burada da her İstanbullu'nun başkanı olacağım' dedi.