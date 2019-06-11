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Binali Yıldırım semt pazarını ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret etti.

  • AA
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Yoğun ilgiyle karşılanan Yıldırım, esnafla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
 
Pazar ziyaretinde Yıldırım'a, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır eşlik etti.

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