Binali Yıldırım son dakika Ekrem İmamoğlu ile görüşecek mi? Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne zaman nerede görüşecek? sorularına beklenen yanıt Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’dan geldi. Bayramın ikinci günü Sivas’a giderek orada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım, 23 Haziran İstanbul seçimleriyle ilgili çok önemli son dakika açıklamaları yaptı. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’dan geldi. Yıldırım, "İmamoğlu ile ortak canlı yayın yapacak mısınız?" sorusuna, "Kemal Bey izin vermiş. Önceliğimiz İstanbul ama gereken her şeyi konuşmaya hazırız." diyerek yanıt verdi. Yıldırım, "Peki siz nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna ise "Biz zaten baştan söyledik, biz her şeye hazırız. Önceliğimiz İstanbul ama gereken her şeyi konuşmaya hazırız." diyerek yanıt verdi. Peki, Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne zaman görüşecek? Nerede görüşecek? İşte Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu 5 Haziran son dakika gelişmeleri haberimizin detaylarında…

BİNALİ YILDIRIM-EKREM İMAMOĞLU İKİLİSİ CANLI YAYINA ÇIKACAK MI?

Binali Yıldırım, "Mahir Bey CHP ile görüştü, Genel Başkan yardımcısıyla... Onlar da Genel Başkan Kemal Bey'e aktarmışlar. Kemal Bey de izin vermiş." dedi.

"GEREKEN HER ŞEYİ KONUŞMAYA HAZIRIZ"

Yıldırım, "Peki siz nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna ise "Biz zaten baştan söyledik, biz her şeye hazırız. Önceliğimiz İstanbul ama gereken her şeyi konuşmaya hazırız." diyerek yanıt verdi.

BİNALİ YILDIRIM İLE EKREM İMAMOĞLU CANLIB YAYINI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Habibe Öçal, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, merkez Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve kent protokolünün katılımıyla valilik önündeki resmi bayramlaşma törenine düzenlendi. Ünal, resmi bayramlaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti ile CHP arasındaki ortak yayın görüşmelerine ilişkin, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Altay'ın da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü ifade eden Ünal, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayından sonra Sayın CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşme sağladığını, bayramdan hemen sonra temas gerçekleştirebileceğimizi ifade etti. İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

BİNALİ YILDIRIM NERELİ?

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Erzıncan Refahiye’de dünyaya geldi. Baba adı Dursun,anne adı Bahar’dır. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşave Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde asistan ve araştırma görevlisiolarak çalıştı.

1978 – 1993 yılları arasındaTürkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi’ndeçeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.

1990 – 1991 yılları arasındaİsveç’te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO)ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve MalGüvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitimsırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa’daçeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ilebirlikte kontrollerde bulundu.

1994 – 2000 yılları arasındaİstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleriİşletmeleri’nde (İDO) Genel Müdürlük görevi yaptı. Bugörevi sırasında İstanbul’da toplu taşımacılığın denizkaydırılması yönünde önemli projelere imza attı. Başta İstanbul – Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, AdnanMenderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulmasıolmak üzere İstanbul’a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal,22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO’yu alanında dünyanın enbüyük şirketleri arasına soktu.

1999 yılında deniz toplu taşımacılığıve turizme katkılarından dolayı uluslararası “Skal Kulübü”tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.

3 Kasım 2002 genel seçiminde AK Partiİstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girerek, 58. ve 59. AKParti hükümetlerinde Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı.

22 Temmuz 2007 genel seçiminde AKParti Erzincan milletvekili seçildi ve 60. AK Parti hükümetindeUlaştırma Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etti.

12 Haziran 2011 genel seçiminde AKParti İzmir milletvekili seçildi ve 61. AK Parti hükümetindeUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak kabinedekigörevine devam etti.

Öncüllerinden farklı olarak, 11 yılüst üste görev olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en uzunsüreli görev yapan Ulaştırma Bakanı oldu.