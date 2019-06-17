31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9109
  • 6,6314
  • 254.436
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Binali Yıldırım, sosyal medyada CHP'li İmamoğlu'nu ikiye katladı

Türkiye'yi ekranlara kilitleyen buluşma sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Binali Yıldırım sosyal medyada 824 bin kez konuşulurken İmamoğlu, 479 bin kez iletilerde bahsi geçti.

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

3 Haziran İstanbul seçimi öncesinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya geldi. Yıldırım ve İmamoğlu İstanbul seçimine bir hafta kala projelerini açıkladı, soruları yanıtladı.
 
YILDIRIM RAKİBİNİ İKİYE KATLADI
 
Türkiye'yi ekranlara kilitleyen tarihi buluşma sosyal medyada da en çok konuşulan konu oldu.
 
Haber7'nin haberine göre; Sosyal Veri Analiz şirketi Adba International'ın verilerinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 824 bin kez konuşulurken, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 479 bin kez iletilerde bahsi geçti.
 
AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile ilgili iletilerin yüzde 63'ü pozitif içerikliyken, CHP'in adayı İmamoğlu'nun oranı sadece yüzde 27.

Montaj yalanını çürüten ham görüntüler ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... Resmi Gazete'de yayımlandı

Çanakkale'de korkutan deprem

Çanakkale'de korkutan deprem

Adana'da merkezli 4 ilde terör operasyonu

Adana'da merkezli 4 ilde terör operasyonu

TSK’nın sessiz gücü

TSK’nın sessiz gücü

TÜRGEV'den CHP adayı İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki

TÜRGEV'den CHP adayı İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki

Bursa’da şafak operasyonu, koç başlarıyla girdiler

Bursa’da şafak operasyonu, koç başlarıyla girdiler

AK Parti'de oy seferberliği

AK Parti'de oy seferberliği

Bağcılar Belediyesinden İmamoğlu'na sert tepki

Bağcılar Belediyesinden İmamoğlu'na sert tepki
 

POPÜLER HABERLER

Şehit askerimiz Gabar Dağı´ndan selam yollamıştı

Şehit askerimiz Gabar Dağı´ndan selam yollamıştı

Polis saniyeler kala yetişti

Polis saniyeler kala yetişti

NATO'dan kritik E-7 açıklaması: Türkiye'yi takip edebiliriz

NATO'dan kritik E-7 açıklaması: Türkiye'yi takip edebiliriz

Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı

Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA