Binali Yıldırım yüzde kaç oy aldı! Binali Yıldırım oy oranı son dakika!

‘Binali Yıldırım yüzde kaç oy aldı? Hangi aday yüzde kaç oy aldı? İstanbul genelinde oy farkı ne kadar?’ sorularına arama motorlarında yanıt aranmaya devam ediliyor. İstanbul seçim sonuçları tüm Türkiye’de merak konusu oldu. Yaklaşık 10 milyon seçmenin oy kullandığı 23 Haziran seçimlerinde sandıklar kapandı. Tüm ilçelerdik oy sayımına geçildi. Anadolu Ajansı'ndan yapılan açıklamada, oy oranları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım 44,62 oy alırken Ekrem İmamoğlu 53,75 oy oranı aldı. 23 Haziran İstanbul seçimleriyle ilgili son dakika gelişmelerini canlı linkimizden ve haber detaylarımızdan anbean takip edebilirsiniz…

BİNALİ YILDIRIM KAÇ OY ALDI?

Yapılan açıklamaya göre Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım 44,62 oy aldı.

BİNALİ YILDIRIM OYUNU KULLANDI

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, oyunu Tuzla'da Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu ve Ortaokulu'nda "1049" numaralı sandıkta kullandı.

Yıldırım, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Teşekkür ediyorum oyumuzu kullandık vatandaşlık görevimizi yaptık inşallah bugün oy kullanma süresi bitince oylar sayılacak ve gelecek beş yıl için İstanbul'u kim yönetecek İstanbullular karar vermiş olacak. İstanbulluların vereceği kararın başımız gözümüz üstünde yeri var. 6 Mayıs'tan beri adaylar olarak kampanyalarımızı yapıyoruz. Her ilçede her mahallede hemşehrilerimizle buluştuk projelerimizi, vaatlerimizi anlattık. Bir konuştuk iki dinledik. Bugün konuşma sırası seçmenlerimizin. Onlar kararını bugün vermiş olacak. İstanbul'un bir dünya şehri olması için bugüne kadar ülke genelinde edindiğimiz tecrübeleri uygulamak için seçimler önemli bir fırsat rabbim İstanbulumuz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu etsin. Kampanya esnasında belki kırgınlıklar olabilir rakipler arasında da olabilir veya vatandaşlarımızdan da kırgınlıklar olabilir. Bugün kırgınlıkları bırakmak ve geleceğe odaklanmak zamanı. Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış yapmışsak, haksızlık yapmışsak helallik istiyorum. Seçimlerimiz hayırlı olsun. Kampanyada görev alan, gönüllü katılan Anadolu'dan gelen vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Ak Parti İstanbul başkanlığında seçimi takip edeceğiz"

BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

Binali Yıldırım, Erzincan’ın Refahiye kasabasında 1955 yılında doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu ve daha sonra aynı bölümde yüksek lisans eğitimini gerçekleştirdi. Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Türkiye’nin en eski tersanelerinden Camialtı Tersanesi’nde çeşitli kademelerde mühendislik ve yöneticilik görevleri aldı.

Eğitime büyük önem veren Binali Yıldırım, iş hayatının yanı sıra eğitimini de sürdürerek, 1990-1991 yılları arasında İsveç'te bulunan Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne ait Dünya Denizcilik Üniversitesi'nde Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı.

Türkiye'ye döndüğünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsü İşletmeleri (İDO) Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Binali Yıldırım, İDO'yu kendi alanında dünyanın en büyük kurumlarından biri haline getirirken, İstanbul'da toplu taşımacılığın denize kaydırılması yönünde önemli projelere imza attı.

İstanbul-Yalova ve İstanbul-Bandırma hatlarının açılması, Adnan Menderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulması gibi icraatlar Binali Yıldırım döneminde hayata geçirildi. İstanbul'da 29 iskele/terminal, 22 deniz otobüsü ve 4 feribot ile İDO dünya devleriyle yarışır hale geldi.

Deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkıları Binali Yıldırım'a uluslararası "Skal" kulübü tarafından verilen kalite ödülünü kazandırdı.

İstanbul 1. Bölge Milletvekili olarak 3 Kasım 2002 seçimlerinde parlamentoya giren Binali Yıldırım, kabinede Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan ulaşım alanında gerçekleştirdiği etkin ve verimli çalışmaları milletin takdirini kazandı ve 22 Temmuz 2007 tarihli Genel Seçimlerinde Erzincan Milletvekili seçildi. 58. ve 59. Hükümetlerde Ulaştırma Bakanı görevini üstlenen Binali Yıldırım, Cumhuriyet Dönemi'nin en uzun süre görev yapan, en etkili Ulaştırma Bakanı olarak, dünyanın gıpta ile izlediği projelere imza atmayı sürdürüyor. Binali Yıldırım, AK Parti'nin ülke çapında oyların yüzde 50'sini alarak büyük bir başarıya imza attığı 12 Haziran 2011 seçimlerinde İzmir 2.bölgeden 1.sırada milletvekili seçildi. AK Parti'nin tüm Türkiye'yi kucakladığı bu seçimlerde İzmir'de eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın öncülüğünde puanını muhalefeti ciddi biçimde tedirgin edecek şekilde artırdı. "İzmir'de artık tek kale değil, çift kale maç oynanıyor" diyen Binali Yıldırım'ın bu kinayeli sözleri, hizmet bekleyen İzmirliler için gelecek adına sevindirici bir haber niteliği taşıyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Temmuz 2011'de açıkladığı "Ustalık Kabinesi" olan 61. hükümette Binali Yıldırım, Türkiye'nin 71. Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. 8 yıl 2 ay boyunca Ulaştırma Bakanı olarak ülkeye büyük hizmetlerin kazandırılmasına vesile olan Yıldırım, bu göreve 4. kez getirilen ilk bakan oldu.