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Binali Yıldırım'dan BM'ye net çağrı: Bu barbarlığı durdurun

Kırıkkale'de konuşan eski AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Filistin-İsrail savışına ilişkin, 'Sivil, çocuk, kadın ayrımı yapmadan yapılan bombardıman aslında insanlığı yok etmeye yönelik bir süreçtir. Eğer halen kredisi itibarı varsa Birleşmiş Milletlerin (BM) bu vahşeti, bu barbarlığı durdurmaya davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.

IHA12 Ekim 2023 Perşembe 17:34 - Güncelleme:
Binali Yıldırım'dan BM'ye net çağrı: Bu barbarlığı durdurun
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eski AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Semiha Yıldırım himayesinde Türk Kızılay tarafından başlatılan "81 il 81 anaokulu projesi" çerçevesinde Binali Yıldırım ve ailesinin katkılarıyla Karşıyaka Mahallesi'nde yapılan Hacı Hacer Mıstaçoğlu Kızılay Anaokulu'nun açılış törenine katıldı.

Yıldırım, törende yaptığı açıklamada, Gazze'de sivil, çocuk, kadın ayrımı yapılmadan yapılan bombardımanın insanlığı yok etmeye yönelik bir süreç olduğunu ifade ederek, İsrail'in biran önce katliamı durdurması gerektiğini söyledi.

"BU BARBARLIĞI DURDURMAYA DAVET EDİYORUZ"

Gazze'de sivil katliamının olduğunu ifade eden Yıldırım, "Son birkaç gün önce başlayan yürekleri dağlayan orantısız savaş var. Terör şüphesiz insanlığın başının belası. Terörün ne demek olduğunu, nasıl bir bedel ödettiğini en iyi bilen ülkelerin başında Türkiye gelir. 40 yıllık bir mücadelemiz var. Bu mücadelemiz her an devam ediyor. Ancak terörü vesile kılarak terörü öne sürerek topyekûn bir sivil katliamı Gazze'de kabul edilemez. Sivil, çocuk, kadın ayrımı yapmadan yapılan bombardıman aslında insanlığı yok etmeye yönelik bir süreçtir. Bütün uluslararası kuruluşları, eğer halen kredisi itibarı varsa Birleşmiş Milletlerin (BM) bu vahşeti, bu barbarlığı durdurmaya davet ediyoruz" dedi.

"HİÇ UMUT VERİCİ BİR DURUM YOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlatan Yıldırım, "Hiç umut verici bir durum yok. Çünkü, Birleşmiş Milletlerin (BM) daimi üyelerinden bir tanesi yani barışı, huzuru, teminle görevli ülke olan ülke açıkça taraf olarak bu vahşette yerini almıştır. Buradan bir barış çıkmaz. Onun içinde Sayın Cumhurbaşkanımız defaatle 'dünya 5'ten büyüktür' demektedir. İkinci dünya savaşından sonra oldu bitti ile kurulan Birleşmiş Milletler (BM) bugünün dünyasının huzuruna barışına, insanlığın geleceğine, kardeşliğine artık hizmet etmekten çok uzak hale gelmiştir" diye konuştu.

"TERÖRLE MÜCADELE SİVİL HALKI, MASUM İNSANLARI, AYRIŞTIRARAK YAPILMALIDIR"

İsrail'in biran önce katliamı durdurması gerektiğini belirten Yıldırım, "Bölgede vahim tehlikeli gelişmeler yaşanmaktadır. Ümit ederim bu vahşet daha uzun süre devam etmeden Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın da çağrılarını dikkate alarak biran ince İsrail bu katliamı durdurmalıdır. Terörle mücadelenin yöntemi bellidir. Terörle mücadele sivil halkı, masum insanları, ayrıştırarak yapılmalıdır" değerlendirmesini yaptı.

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