Binali Yıldırım'dan İstanbulluya 2 müjde

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Twitter hesabından İstanbullulara 2 müjde birden verdi. Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak. Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek. Hayırlı olsun" dedi.