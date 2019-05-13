22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0898
  • 6,8567
  • 253.888
  • 86.060
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Binali Yıldırım'dan İstanbulluya 2 müjde

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirimin yapılacağının müjdesini verdi.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Twitter hesabından İstanbullulara 2 müjde birden verdi. Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak. Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek. Hayırlı olsun" dedi.

Başkan Erdoğan paylaştı: Daha Güzel Olacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Teröristlerle sıcak temas

Teröristlerle sıcak temas

YSK'dan CHP ve İYİ Parti'ye kötü haber

YSK'dan CHP ve İYİ Parti'ye kötü haber

Binali Yıldırım'dan İstanbulluya 2 müjde

Binali Yıldırım'dan İstanbulluya 2 müjde

Öldürülen teröristlerle ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı

Öldürülen teröristlerle ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı

Mazbataları iptal edildi, YSK seçim yenileme kararı verdi

Mazbataları iptal edildi, YSK seçim yenileme kararı verdi

İngiltere, Almanya ve Fransa 'dan ortak İdlib açıklaması

İngiltere, Almanya ve Fransa 'dan ortak İdlib açıklaması

Hava saldırısı emrini verme gerekçesi ülkeyi karıştırdı

Hava saldırısı emrini verme gerekçesi ülkeyi karıştırdı

'Sanatçıların destek verdiğini görünce kandık'

'Sanatçıların destek verdiğini görünce kandık'
 

POPÜLER HABERLER

E-5 Karayolu’nda “makas” terörü kamerada

E-5 Karayolu’nda “makas” terörü kamerada

Başkan Erdoğan nostaljik tramvaya bindi

Başkan Erdoğan nostaljik tramvaya bindi

Kilosu 1000 TL... Hasat başladı

Kilosu 1000 TL... Hasat başladı

2019 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

2019 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA