Binali Yıldırım'dan İstanbulluya 2 müjde
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirimin yapılacağının müjdesini verdi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Twitter hesabından İstanbullulara 2 müjde birden verdi. Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak. Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek. Hayırlı olsun" dedi.
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