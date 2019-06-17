Binali Yıldırım'ın sözlerini çarpıtan Şirin Payzın'a tepki
Gazeteci Şirin Payzın, Binali Yıldırım- Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayınında Binali Yıldırım ile ilgili bir tweet paylaştı. Gelen tepkiler üzerine Payzın, Yıldırım'ın sözlerini yanlış anladığını söyleyerek tweeti sildi.
Şirin Payzın, İstanbul seçimi özel yayınında İsmail Küçükkaya'nın "ekonomi konuşalım biraz" sorusuna Binali Yıldırım'ın "hay hay" cevabı için, "hayır dedi" diyerek büyük bir çarpıtmaya imza attı.
BİNLERCE TEPKİ GELDİ
Gelen tepkiler üzerine paylaşımı kaldıran Payzın "Ben hayır duydum .. Binali Yıldırım “ hay hay “ demiş peki ben yanlış duydum..." dedi.
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