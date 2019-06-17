Binali Yıldırım'ın sözlerini çarpıtan Şirin Payzın'a tepki Gazeteci Şirin Payzın, Binali Yıldırım- Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayınında Binali Yıldırım ile ilgili bir tweet paylaştı. Gelen tepkiler üzerine Payzın, Yıldırım'ın sözlerini yanlış anladığını söyleyerek tweeti sildi.