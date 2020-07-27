Binbaşı Kulaksız'ı şehit eden teröristler yakalandı

İHA 27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:36 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:45

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit edildiği saldırının faillerinin yakalanması için Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren PKK/KCK bölücü terör örgütü mensupları ile teröristlere yardım ettiği belirlenen 13 şüphelinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Tespit edilen 13 şüpheliden 3’ü çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Muş İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehadetinin 5’inci yıldönümünde geride kalan 10 şüpheliye yönelik olarak; gece saatlerinde Muş ve Balıkesir illerinde 9 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, Suriye’ye PKK/YPG saflarına kaçan 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediliyor. Şüphelilerin ikamet ve iş yeri adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ile dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Muş Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız ve eşi, 27 Temmuz 2015’te saat 19.30 sıralarında gittikleri ziyaretten, kendi araçlarıyla İlçe Jandarma Komutanlığına döndükleri sırada PKK/KCK Terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerinin saldırısına uğramıştı. Hain saldırıda Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız şehit edilirken, eşi Sibel Funda Kulaksız yaralanmıştı” denildi.