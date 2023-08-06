''Binbir Surat” lakaplı hırsız yakalandı

Fatih'te telefon satan dükkanlara girerek birçok dükkandan telefon çalan "Binbir Surat" lakaplı zanlı, bekçiler tarafından yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, daha önce de 5 olaydan dolayı aranması bulunan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fas uyruklu H.L., Aksaray'da telefon satan dükkanlara girerek birçok dükkandan telefon çaldı. Şahıs, dükkan görevlisiyle önce kısa süre sohbet ettikten sonra çalışanın arkasını dönmesiyle telefonları çalıp koşarak dükkanlardan uzaklaştı. Esnaflar arasında "Binbir Surat" lakaplı olarak tanınan şahıs, bölgede görev yapan Fatih Şehit Tevfik Fikret Erciyes Polis Merkezi Amirliğine bağlı çarşı ve mahalle bekçilerinin yoğun takip ve çalışmaları sonucunda yakalandı. 5 olaydan dolayı aranması bulunan H.L, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.