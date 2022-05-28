Binde bir görülüyor! Doğru müdahaleyle hayatı kurtuldu

Samsun'da tıp dünyasında nadir gözüken durumlardan biri yaşandı. Murat (27) ve İlknur (26) Kaya çiftinin ilk bebekleri olan Erva Kaya, yemek borusu olmadan dünyaya geldi. Erken müdahale edilmezse sonucu ölüm olan durum karşısında aile, VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Cerrahisi Uzm. Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne'ye ulaştı. Uzm. Dr. Edirne, bebeğin 3 santimetre olan yemek borusunu ameliyatla 15 santimetreye çıkararak hayatını kurtardı.

"BİNDE 1 İHTİMALLE KARŞIMIZA ÇIKIYOR"

Bebeğin tedavisi hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Edirne, "Bebeğimiz doğduğunda yapılan ön tetkiklerde yemek borusunun olmadığı anlaşıldı. 2-3 günlük olduktan sonra ameliyatını gerçekleştirdik. 15 gün sonrasında da ağızdan beslemeye başladık. Yemek borusunun oluştuğunu çekilen filmlerde tetkik ettik. Sonrasında da ailesinin yanına verdik. Kontrolleri yapıldığında ise hiçbir problemi olmadığı görüldü. Eğer bu hastalık tespit edildiğinde zamanında tedavi edilmezse yemek borusu olmadığı için bebeğin beslenme şansı olmuyor. Ondan sonra da maalesef yaşama şansı olmuyor. Bu hastalık acil tedavi edilmesi gereken bir sorun. Öncelikle ultrason ve ön tetkikler yapılıyor. Bütün hazırlıklar yapıldıktan sonra özellikle yeni doğan yoğun bakımın olduğu bir donanımlı bir hastanede bakımının yapılması gerekiyor. Ameliyat da başarılı geçtiği takdirde bu şekilde doğan bebekler hayata tutunuyorlar. Ameliyat yapılmazsa yaşama şansı olmayan bir hastalıktır. Binde bir ihtimalle karşımıza çıkıyor" dedi.

"KOLAY ŞEYLER YAŞAMADIK"

Anne İlknur Kaya, "Bebeğimiz doğduğunda yemek borusu olmadığı tespit edildi. Bu vesileyle doktorumuz Bahar Hanım ile tanıştık. Hocamız bize yol gösterdi. Tedavi sürecini anlattı. Tabii ki kolay şeyler yaşamadık. 25 gün çocuğumuzdan ayrı kaldık. Zorlu bir süreçti ama çok şükür başarıyla atlattık" diye konuştu.

Baba Murat Kaya ise "Tanı koyulduğunda hemen araştırmaya başladık. Bahar hocamızın daha önce bu operasyonu başarılı bir şekilde yaptığını gördük. Kendisi bize yardımcı oldu. Telefon görüşmesinde bile ameliyatı çok rahat bir şekilde yapacağını söyledi. Tedavisi olan bir rahatsızlık olduğunu bize bildirdi. Şu anda bebeğimiz çok sağlıklı. Herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.