Bingazi-İstanbul uçuşları 8 yıl sonra yeniden başladı

Libya merkezli "Marsad" gazetesinin Twitter hesabında yer alan haberde, Berniq Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Bingazi kentindeki Benina Havalimanı'ndan İstanbul'a ilk uçuşunu gerçekleştirdiği belirtildi.
Kahire, İskenderiye, Tunus, Amman ve Şam'ın ardından İstanbul'un, Berniq Hava Yolları'nın altıncı uluslararası destinasyonu olduğu kaydedildi.
Bingazi ile İstanbul arasındaki uçuşlar, Libya'da yaşanan çatılmalar nedeniyle 2014 yılında askıya alınmıştı.
Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, 29 Ocak'ta Bingazi'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libyalı yetkililerle İstanbul-Bingazi uçuşlarının yeniden başlaması için görüşmeler gerçekleştirdiklerini söylemişti.