Son dakika: Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, Bingöl'ün Yedisu kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Son iki günde Bingöl'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu.
- AA
Bingöl'ün Yedisu kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl Yedisu ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.
4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilirken, güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları sürüyor.
Bu arada son iki günde Bingöl'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu.
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