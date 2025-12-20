İSTANBUL 14°C / 8°C
  Bingöl'de facianın eşiğinden dönüldü: Seyir halindeki tırda yangın paniği
Güncel

Bingöl'de facianın eşiğinden dönüldü: Seyir halindeki tırda yangın paniği

Bingöl'ün Genç ilçesi çıkışında bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

20 Aralık 2025 Cumartesi 18:25
Bingöl'de facianın eşiğinden dönüldü: Seyir halindeki tırda yangın paniği
Bingöl'de bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Genç ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 47 DL 525 plakalı tırın balatalarının tutuşması sonucu araçta yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücünün durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ederek alevlerin aracı tamamen sarmasını önledi. Yangın kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

