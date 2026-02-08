İSTANBUL 12°C / 8°C
Güncel

Bingöl'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

AA8 Şubat 2026 Pazar 15:15 - Güncelleme:
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

E.B.'nin kullandığı 38 AKS 487 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 78 AG 598 plakalı otomobil, Bingöl-Genç kara yolunun Güveçli köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.K, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

