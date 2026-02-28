İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2026 Cumartesi / 13 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bingöl'de feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA28 Şubat 2026 Cumartesi 16:59 - Güncelleme:
Bingöl'de feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 44 DR 238 plakalı otomobil ile C.K. idaresindeki 23 ADG 786 plakalı hafif ticari araç, Bingöl-Elazığ kara yolu Kurudere köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Ali Kılıç öldü, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Pusat, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sağlık durumu ağır olan diğer 3 yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.