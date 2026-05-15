Bingöl'de feci kaza: Çok sayıda ekip sevk edildi

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Erzurum karayolu Soğukçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole girerek taşlara çarpıp durabildi. Kazada, 8 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.