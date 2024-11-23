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Bingöl'de gösteri yürüyüşü ve toplantılar bir hafta yasaklandı

Bingöl Valiliği, il genelinde gösteri yürüyüşü ve toplantıların bir hafta yasaklandığını duyurdu.

AA23 Kasım 2024 Cumartesi 12:26 - Güncelleme:
Bingöl'de gösteri yürüyüşü ve toplantılar bir hafta yasaklandı
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Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler haricindeki diğer programların 23-29 Kasım tarihlerinde yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bingöl ili coğrafi sınırları içerisinde (jandarma bölgesi dahil) 23 Kasım günü saat 00.01'den 29 Kasım günü saat 23.59'a kadar 7 gün süre ile valilik ve kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi etkinlikler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince yasaklanmıştır. Ayrıca il merkezinden, ilçelerden veya çevre illerden ilimiz güzergahını kullanarak bireysel ya da toplu bir şekilde her türlü kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel şahıs ve şahıslar ile grup ve grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesi kararı alınmıştır."

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