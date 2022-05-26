Bingöl'de İnovasyon Bilim Şenliği'nde öğrenciler projelerini sergiledi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Bingöl Üniversitesi kampüsünde düzenlenen şenlikte, doğa, mühendislik teknolojileri ve sosyal bilimlerden oluşan 37 proje yer aldı.

Programda öğrenciler, projeleri hakkında kurulan stantlarında katılımcılara bilgi verdi.

Vali Kadir Ekinci, Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde yaptığı konuşmada, bilginin insanlık tarihi boyunca daima belirleyici güç olduğunu söyledi.

İnsanlık tarihinde bilim ve teknolojinin gelişmesine yol açan en önemli faktörün merak duygusu olduğunu dile getiren Ekinci, yeni nesli öğrendiklerini yeni sorularla pekiştiren bir tarzda yetiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Çağın bilim dilini kullanan öğretmenlerin rehberliğine ihtiyaç olduğunu ifade eden Ekinci, şöyle konuştu:

"Bilgiyi ete ve kemiğe büründüren, sormak, sorgulamak, sebep sonuç ilişkileri kurarak anlamaya çalışmaktır. Bütün bunlar okul, aile ve çevre gibi farklı aktörlerin el birliği ve gönül birliği ile ulaşılabileceği süreçler ve sonuçlardır. Kaybedenlerden değil kazananlardan olmak için eğitim ve öğretim süreçlerini daima yakından takip edeceğiz. Çünkü, çağın ruhunu doğru okuyan ve olayları doğru kelimelerle yorumlayan erdem sahibi donanımlı insanlara ihtiyacımız var."

Belediye Başkanı Erdal Arıkan da özellikle bilim ve teknolojide gençleri geleceğe hazırlamak için imkan sağlanması gerektiğine işaret etti.

Arıkan, "Ülkemizin sadece teknolojiyi kullanan bir ülke değil aynı zamanda teknolojiyi geliştiren, üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi için çalışmalıyız. Bunu da yapacak olan, aydınlık geleceğimize ve yarınlarımıza taşıyacak olan siz gençlersiniz." ifadelerini kullandı.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak da programa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel ise bilim insanlarının halk ile bütünleşebilmesinin toplumların gelişimi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından, Vali Ekinci, programın gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Belediye Başkanı Arıkan, Rektör Prof. Dr. Çapak, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Pamukkale Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Aytaç Karakaş, İstanbul İstinye Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Şebnem Özdemir'e plaket verdi.

Daha sonra Ekinci, Arıkan ve protokol üyeleri stantları gezdi.

İl Emniyet Müdürlüğü de şenlikte bünyelerindeki cihazları sergiledi ve katılımcılara bilgilendirmede bulundu.

3 gün sürecek şenlikte, "Geleceğin Meslekleri, Yapay Zeka ve Sistem Entegrasyonu" konulu seminerler de düzenlenecek.