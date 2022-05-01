Bingöl'de kaza: 2 kişi öldü

Kaza, saat 02.00 sıralarında kent merkezindeki Çapakçur Viyadüğü'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 12 AV 559 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çaptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil yan yattı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobildeki 2 kişi, ekiplerin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarıldı. 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.