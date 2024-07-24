İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2024 Çarşamba / 18 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8547
  • EURO
    35,7061
  • ALTIN
    2553.47
  • BIST100
    11091.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bingöl'de madde bağımlısı dehşet saçtı! Önüne gelene bıçakla saldırdı: Ölü ve yaralılar var
Güncel

Bingöl'de madde bağımlısı dehşet saçtı! Önüne gelene bıçakla saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Bingöl merkez Eski Hal bölgesinde madde bağımlısı genç, önüne gelene bıçakla saldırdı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DHA24 Temmuz 2024 Çarşamba 15:09 - Güncelleme:
Bingöl'de madde bağımlısı dehşet saçtı! Önüne gelene bıçakla saldırdı: Ölü ve yaralılar var
ABONE OL

Olay, saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Eski Hal mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen madde bağımlısı şüpheli, tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı. Şüpheli, kaçarken de bıçakla çevredekilere saldırdı. Olayda 9 kişi yaralanırken, ihbar üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi ve Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'si doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Bu arada şüphelinin bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilik olaya ilişkin açıklama yaptı. Şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bugün saat 13.30 sularında ilimiz merkez Bahçelievler Mahallesinde cinnet geçirdiği düşünülen madde bağımlısı bir şahsın kesici alet ile sivil vatandaşlarımıza yönelik yaptığı saldırı sonucu 2 vatandaşımız vefat etmiş, yaralanan 7 vatandaşımız da Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs emniyet güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli işlemler devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

  • Bingöl
  • madde bağımlısı
  • bıçaklı saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.