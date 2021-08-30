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Bingöl'de orman yangını: Ekip takviye edildi

Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyündeki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

AA30 Ağustos 2021 Pazartesi 18:25 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 18:25
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Alevlere Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Yayladere Belediyesi ve jandarmadan oluşan 100 kişilik ekip ve vatandaşların desteğiyle müdahalede bulunuluyor.

Sarıtosun köyündeki yangının kontrol altına alınması için 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 2 itfaiye aracıyla 24 saati aşkın süredir müdahale devam ediyor.

2 yangın söndürme helikopteri söndürme çalışmalarına destek veriyor

Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 2 yangın söndürme helikopteri de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Helikopterler Kığı Özlüce Barajı'ndan aldıkları su ile yangına müdahale ediliyor. Dün, ekiplerin çalışması sonucu Çıkan köyündeki yangın söndürülmüştü.

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