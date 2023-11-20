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Bingöl'de peş peşe otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde farklı mevkilerde meydana gelen 2 otobüs kazasında toplamda 22 kişi yaralandı.

IHA20 Kasım 2023 Pazartesi 06:37 - Güncelleme:
Bingöl'de peş peşe otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
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Alınan bilgilere göre ilk kaza, Karlıova-Erzurum kara yolunun Boncukgöze Köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 12 AJ 444 plakalı yolcu otobüsü, kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. İkinci otobüs kazası ise Karlıova-Erzurum kara yolunun Dörtyol Köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen 42 ARG 61 plakalı yolcu otobüsü de kontrolden çıkarak yan yattı. Kazaların ardından haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

2 ayrı kazada yaralanan toplamda 22 kişi, tedavi edilmek üzere Karlıova ve Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazalara ilişkin açıklama yapan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta ise, "Gece meydana gelen otobüs kazalarında hastanelere sevk edilen yolcularımızdan 22 yaralımız yatırılarak tedavi altına alınmış olup tedavileri devam etmektedir" dedi.

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