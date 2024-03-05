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Bingöl'de PKK/KCK sığınaklarına operasyon! Ele geçirilen malzemeler imha edildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya ait roketatar ve el yapımı patlayıcılarda kullanılmak için hazırlanmış pil blokları ele geçirildi.

AA5 Mart 2024 Salı 19:37 - Güncelleme:
Bingöl'de PKK/KCK sığınaklarına operasyon! Ele geçirilen malzemeler imha edildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK/KCK mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak, barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla ilçeye bağlı Yeniyazı ve Sağgöze kırsalında operasyon düzenledi.

Ekiplerce 2 sığınakta yapılan aramada roketatar, el yapımı patlayıcılarda kullanılmak üzere hazırlanmış pil blokları ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi, sığınaklar kullanılmaz hale getirildi.

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