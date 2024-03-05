Bingöl'de PKK/KCK sığınaklarına operasyon! Ele geçirilen malzemeler imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK/KCK mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak, barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla ilçeye bağlı Yeniyazı ve Sağgöze kırsalında operasyon düzenledi.

Ekiplerce 2 sığınakta yapılan aramada roketatar, el yapımı patlayıcılarda kullanılmak üzere hazırlanmış pil blokları ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi, sığınaklar kullanılmaz hale getirildi.