Bingöl'de PKK'ya ait sığınak kullanılamaz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak, barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla dün ilçe kırsalında "Şehit Jandarma Er Vedat Aslan-07 Operasyonu" düzenledi.

Ekipler, operasyonda terör örgütü PKK/KCK tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı tespit edilen 8 odalı sığınak buldu.

Sığınaktaki aramada, muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Malzemeler imha edildi, sığınak kullanılamaz hale getirildi.