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Güncel

Bingöl'de PKK'ya ait sığınak kullanılamaz hale getirildi

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde bulunan terör örgütü PKK/KCK'ya ait 8 odalı sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler imha edildi, sığınak kullanılamaz hale getirildi.

AA27 Eylül 2024 Cuma 10:14 - Güncelleme:
Bingöl'de PKK'ya ait sığınak kullanılamaz hale getirildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak, barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla dün ilçe kırsalında "Şehit Jandarma Er Vedat Aslan-07 Operasyonu" düzenledi.

Ekipler, operasyonda terör örgütü PKK/KCK tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı tespit edilen 8 odalı sığınak buldu.

Sığınaktaki aramada, muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Malzemeler imha edildi, sığınak kullanılamaz hale getirildi.

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