Güncel

Bingöl'de tarihi eser kaçakçılığına darbe

Bingöl'ün Solhan ilçesinde düzenlenen operasyonda figür işlemeli 17 kaya parçası, 12 sikke ve bir mühür niteliğinde obje bulundu.

AA2 Ekim 2025 Perşembe 09:59
Bingöl'de tarihi eser kaçakçılığına darbe
ABONE OL

Bingöl'ün Solhan ilçesinde figür işlemeli 17 kaya parçası, 12 sikke ve mühür olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazıların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de ilçe kırsalındaki 2 adreste arama yaptı.

Aramalarda, figür işlemeli 17 kaya parçası, 12 sikke ve mühür olduğu değerlendirilen obje bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

