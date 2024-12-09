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Bingöl'de terör operasyonu: 1 tutuklama 4 sınır dışı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen PKK/KCK operasyonu kapsamında 1 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli ise sınır dışı edildi.

DHA9 Aralık 2024 Pazartesi 00:44 - Güncelleme:
Bingöl'de terör operasyonu: 1 tutuklama 4 sınır dışı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensubu şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalarda, İran'dan gelip Ağrı'dan ülkeye giriş yapan ve PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 1 şüpheli, beraber hareket ettiği belirlenen 4 şüpheli ile birlikte düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevke edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler ise Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edilerek sınır dışı edildi.

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