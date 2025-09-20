İSTANBUL °C / °C
Güncel

Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA20 Eylül 2025 Cumartesi 00:06
Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, gerçekleştirdiği operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan aramada 1 kilo 782 gram kubar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

