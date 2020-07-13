İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2020 Pazartesi / 22 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8688
  • EURO
    7,7823
  • ALTIN
    399.342
  • BIST100
    117661
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bingöl'de uyuşturucuya geçit yok: 15 günde 7 milyon kenevir ele geçirildi
Güncel

Bingöl'de uyuşturucuya geçit yok: 15 günde 7 milyon kenevir ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarmanın son 15 günde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 7 milyon 147 bin kök Hint keneviri ve 105 kilogram esrar ele geçirildi.

AA13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:24 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:24
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında son 15 günde Genç ilçesi kırsalındaki 34 noktaya narkoterör operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda, 7 milyon 147 bin kök Hint keneviri, 105 kilogram esrar, kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, 2 su motoru ve 29 bin metre hortum ele geçirildi.

Uyuşturucularla ilgisi olduğu tespit edilen 19 şüpheliden 8'i gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanmasına çalışılıyor.

Tarlalardan sökülen kenevirler, yakılarak imha edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.